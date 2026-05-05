Enflasyon beklentisini revize etti… İMF’den kritik uyarı: ‘Savaş uzarsa…’

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Milken Institute konferansında yaptığı konuşmada, küresel ekonomiye ilişkin beklentilerin hızla kötüleştiğini açıkladı.

Georgieva, yalnızca üç hafta önce yayımlanan IMF raporundaki iyimser öngörülerin artık tamamen geçersiz hale geldiğini belirterek, “Sahadaki gelişmeler tahminleri kökten değiştirdi” dedi.

BÜYÜME DÜŞTÜ, ENFLASYON YÜKSELDİ

IMF’nin yeni senaryosuna göre küresel büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 2,5’e geriledi. Buna karşılık küresel enflasyon tahmini yüzde 4,4’ten yüzde 5,4’e yükseldi.

Bu keskin revizyon, dünya ekonomisinin aynı anda hem yavaşlama hem de yüksek enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalacağı konusunda endişe yarattı:

SAVAŞIN KISA SÜRECEĞİNİ VARSAYMIŞLARDI

IMF, bir önceki Dünya Ekonomik Görünüm raporunda savaşın kısa sürede sona ereceği varsayımına dayanan bir referans senaryo sunmuştu. Ancak İran’a yönelik saldırıların uzamasıyla birlikte bu tablo tamamen tersine döndü.

Yeni senaryo, enerji piyasalarındaki belirsizlik ve arz sorunlarının küresel dengeleri bozduğunu gösteriyor.

PETROL FİYATI 125 DOLARA ÇIKARSA…

Georgieva, hükümetlerin kriz karşısında uyguladığı destek politikalarına da eleştiri yöneltti. Bu tür adımların petrol talebini yapay biçimde canlı tuttuğunu belirten IMF Başkanı, arz daralırken talebin de buna uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, olası bir senaryoda; Orta Doğu’daki savaşın 2027’ye kadar uzaması ve petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 125 dolara çıkması durumunda küresel ekonominin “çok daha kötü bir sonuçla” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililere açık bir uyarıda bulunan Georgieva, “Ateşe benzin dökmeyin” ifadelerini kullandı.