Nisan 2026 enflasyon verileri için geri sayım devam ederken, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş ve ekonomi çevreleri açıklanacak rakamlara odaklandı. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan ayı TÜİK enflasyon beklentisi ne yönde?

TÜİK NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verileri her ayın başında duyuruyor. Normalde ayın 3’ünde açıklanan rakamlar, Mayıs 2026’da bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yayımlanacak. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisi açıklanmış olacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Nisan ayı enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. 2026’nın Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak ölçülürken, Şubat’ta yüzde 2,43’e, Mart’ta ise yüzde 1,94’e geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan anket sonuçları da piyasanın enflasyon beklentilerine ışık tuttu. Nisan ayında aylık enflasyon oranının yüzde 2,93 olması beklenirken mayıs ayında yüzde 1,82 tahmin ön plana çıktı.