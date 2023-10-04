Erbakan'a en yakın isimlerdendi, şirketi borç batağına girdi

Yayınlanma: 04.10.2023 - 19:38

Güncelleme: 04.10.2023 - 19:49

Emek Group çatısı altında 1957’den bu yana faaliyet gösteren Emek Kumaş Dış. Tic. AŞ, Emek Global Tekstil ve Emekteks Dış Ticaret ile bu şirketlerin hissedarı konumundaki İbrahim Cüneyt Önügören ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

HalkTV'de yer alan habere göre, darboğazdaki şirket konkordato talep etti.

3 AYLIK MÜHLET VERİLDİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonrası mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Mühlet kararı ile birlikte Bağımsız Denetçi Nermin Arıcı, Hukukçu Prof. Dr. Serdar Kale ile Finans Uzmanı Figen Mengi Teker komiser olarak atandı.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM YAPIYOR

Temeli İstanbul Fatih’te halı ve mobilya satan Emek Ticaret ile atılan Emek Group şirketleri İstanbul ve Niğde’de üretim yapıyor. Kumaş üretimi ve satışı konunda sektörün en güçlü firmaları arasında başı çeken Emek Group, dünya moda devlerine de üretim yapıyor. Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller ve H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor grup şirketlerinin üretim yaptığı markalar arasında yer alıyor.

KUR KRİZİ ŞİRKETLERİ VURDU

Mahkemeye sunulan dava dilekçesi ile konkordato ön projelerine göre, mali yapısı son derece güçlü olarak bilinen grubu, ekonomide son aylarda artan istikrarsızlık sarstı. Dava dilekçesine göre, kurlardaki sert hareketlilik, maliyetlerde yüzde 110’ü bulan artış ile kredi faizlerinin yüzde 60’a dayanması grup şirketlerinin mali dengesini bozdu. Dava dosyasına göre Emek Global’in borcu 307 milyon TL, Emek Kumaş’ın borcu 102 milyon TL, Emekteks’in borcu ise 55 milyon TL seviyesinde.

NAKİT AKIŞI BOZULDU

Şirketlerin borç ödemelerinin zamanında yapılması için yoğun bir çabanın gösterildiği bilgisine yer verilen dilekçede “Ancak bugün itibari ile nakit döngüsündeki sorunlar çözülemez hale gelmiştir” denildi. Dilekçeye göre, şirketi zora sokan sebeplerden birinin de bazı alacakların tahsil edilememesi oldu.

BORÇLARI 36 TAKSİTTE ÖDEME PLANI

Dava dilekçesine göre grubun 3 şirketi için vade konkordatosu talep edildi. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, mahkemenin de onay vermesi halinde var olan borçların Mart 2025’ten itibaren ödenmesi planlanıyor. Şirket, borçlarını 36 taksit halinde herhangi bir indirim talebi olmadan ödeme niyetinde.

KURUCUSU ERBAKAN’A YAKIN BİR İSİMDİ

Emek Group’un kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda merhum başbakan Necmettin Erbakan ile birlikte Milli Nizam Partisi’nin de kuruluşunda yer aldı. Erbakan’ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören 7 yıl önce vefat etmişti. Önügören’i son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer almıştı.