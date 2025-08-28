Erdoğan'ın 24 maaşlık belediye başkanlığı: Simit hesabı ile koltuğa oturdu! Cumhurbaşkanından fazla kazandı...

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde aldığı maaşlara ilişkin çarpıcı belgeler ortaya koydu.

"FAKİR ÇALMASINI BİLMEDİĞİ İÇİN FAKİRDİR" SÖZLERİ

1990'larda "Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir" ve "Bu zalim yönetim bu aziz millete 1 bardak çayla 1 simidi bile layık görmüyor" sloganlarıyla geniş kitlelerin desteğini alan Erdoğan'ın, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken belediye başkanlığı maaşına ilaveten 7 ayrı şirketten "huzur hakkı" adı altında maaş aldığı belgelerle ortaya çıktı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre, dönemin belediye başkanı Erdoğan'ın bu gelirlerle birlikte aylık toplam geliri 89 milyon TL'ye ulaşıyordu. Bu rakam, o dönemki asgari ücretin 24 katına denk geliyordu. Erdoğan'ın yıllık toplam maaşı ise 1 milyar 68 milyon TL olarak hesaplandı.

HALK EKMEK'TEN DE MAAŞ ALMIŞ

Belgelerden çıkan bir diğer çarpıcı ayrıntı ise Erdoğan'ın, ekonomik durumu zor olan yurttaşlara ucuz ekmek sağlamak amacıyla kurulan İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi'nden aylık 16 milyon TL net "huzur hakkı" almasıydı.

Belgelerde "aylık net" ibaresinin yer alması, toplantı yapılsa da yapılmasa da bu ödemenin sabit olarak yapıldığını gösteriyor.

AYLIK 200 GRAM ALTIN ALABİLİYORDU

1995 Mart ayında gram altının fiyatı 500 bin 964 TL seviyesindeydi. O dönem 4 milyon 173 bin TL olan asgari ücretle 8 gramın üzerinde altın alınabiliyordu. 24 asgari ücretin üzerinde maaş alan Erdoğan ise aylık 200 gram altın alabilecek düzeyde gelir elde ediyordu. Erdoğan böylece bir yıllık maaşıyla 2 kilo 400 gram altın alabiliyordu.

BUGÜNKÜ DEĞERLE 900 BİN TL MAAŞ

Erdoğan'ın 1995'te aldığı maaşla satın alabileceği 200 gramlık altının bugünkü değeri 897 bin 600 TL'ye denk geliyor. Cumhurbaşkanı'nın temmuz ayında yapılan son zamla aldığı maaş 252 bin 227 TL seviyesinde bulunurken 1995 yılından 4 kat fazla kazanç elde ettiği görüldü.

Kamuoyunda para sıfırlama, gemicikler ve benzeri haberlerle birlikte başta Erdoğan olmak üzere AKP'de yolsuzluk iddialarının sonu gelmiyor. Geçmişte ve bugünkü görüntüler ejderha meyveli smoothie'lerden lüks eşyalara değin ihtişama olan ilgiyi gösteriyor.

Yakın geçmişte parti içinde yaşanan üst düzey ayrılıklar ya da parlamenter sistemden kopuş çokça, lüks merakının ''itibar'' söylemleriyle ortaya çıktığı bir dönem olarak görülüyordu. 1995'teki olaysa bu durumun en baştan beri süre geldiğini düşündürdü.