Erdoğan 'Türkiye çok gelişti' demişti: Türkiye'nin kredi notu bakın hangi ülkelerle aynı seviyede! İşte o liste...

Türk ekonomisi yüksek enflasyon ve yüksek faizle birlikte tarihinin en zorlu zamanlarından birini geçiyor. İcra dairelerindeki dosyalara her gün binlercesi daha eklenirken holdinglere, medya kuruluşlarına operasyonlar düzenleniyor; işadamlarından eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticilerine kadar tutuklamalar yapıldığı görülüyor. Bu duruma paralel olarak yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye layık gördükleri kredi notu da dikkat çekmeye devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün "Türkiye çok değişti, çok gelişti. Özellikle son 23 yılda kalkınma ve refah yolunda büyük mesafeler aldı. G20 üyesi olarak cari fiyatlarla dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı" sözlerini sarf etmesinin ardından Türkiye ile kredi notu aynı olan ülkeler dikkat çekti.

Standard and Poor's'dan (S&P), yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Türkiye'nin kredi notu değişmezken Türkiye ile aynı seviyede kredi notuna sahip olan ülkeler dikkat çekti.

Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin gerçekleştirildiği ancak mevcut kredi notlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.​​​​​​​

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

Türkiye ile kredi notu aynı olan ülkeler hangileri merak edildi.

Uzun vadeli kredi notu Türkiye ile aynı seviyede "BB-" olan ülkeler şu şekilde oldu:

Kosta Rika

Güney Afrika

Özbekistan

Ermenistan

Makedonya

Ürdün

Honduras

Bahama

Benin

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU TARİHİ

Standard and Poor's'un yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye'nin kredi notu 2000 yılında ''B+'', AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 'B-'', 2004 yılında ise şu anki seviye ile aynı şekilde ''BB-'' seviyesindeydi.

KREDİ NOTU NEDİR?

Ülke kredi notu, bir ülkenin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığı hakkında kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamış oldukları görüşlerdir.