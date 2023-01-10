Erdoğan ve Bahçeli'nin hedef aldığı Aykaç istifa etmişti: Gıda Perakendecileri Derneği'nin yeni başkanı belli oldu

Üyeleri arasında A101, BİM , Carrefoursa, Migros, Şok gibi market zincirlerinin de bulunduğu Gıda Perakendecileri Derneği’nin (GPD) yeni başkanı Alp Önder Özpamukçu oldu.



Gıda Perakendecileri Derneği’ yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Özpamukçu bu görevi 2023-2025 dönemi için yürütecek.



Koçtaş yönetim kurulu üyesi olan Özpamukçu ayrıca GürAta Danışmanlık’ta yönetim kurulu başkanı konumunda bulunuyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ HEDEF ALMIŞTI

GPD'nin önceki yönetim kurulu başkanı konumunda bulunan BİM icra kurulu üyesi Galip Aykaç Aralık ayı başında GPD başkanlığından istifa etmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve hükümet yetkililerinin fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde marketlere yönelttiği sert eleştirilere karşı Aykaç çeşitli konuşmalarında bu suçlamaları reddederek yüksek enflasyonunun sebebinin zincir marketler olmadığını belirtmiş; bu suçlamaları yapan ve aralarında siyasilerin de bulunduğu kişilere tepki göstermişti.

GPD'nin yeni başkanı Özpamukçu ise yaptığı değerlendirmede, alınan önlemler ve atılan adımlarla enflasyondaki artışta gerilemenin başladığına işaret etti.

Özpamukçu, bu adımlara yenilerinin de eklenerek özellikle maliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğini, bunun yanı sıra iç süreçlerdeki iyileştirmelerle daha verimli olma yoluna gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Özellikle gıda ürünlerinde, tarım ve hayvancılıkta bütüncül bir stratejiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Özpamukçu, planlı üretimi geliştirme ve tedarik süreçlerinde iyileştirme çalışmalarında gıda perakendecilerinin diğer paydaşlarla beraber üstüne düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gıda Perakendecileri Derneği ulusal, bölgesel ve yerel modern gıda perakendecileri ile gıda servis zincirlerini çatısı altında bulunduruyor. Üyeleri arasında A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok Marketler, Metro, McDonalds, Tab Gıda gibi zincirlerin de bulunduğu GPD toplam 300 milyar TL'nin üzerinde ciroyu ve 450,000'den fazla çalışanı temsil ediyor.

GPD'den yapılan açıklamaya göre, Özpamukçu'nun başkanlığı üstleneceği yeni dönemde Migros İcra Başkanı Özgür Tort, Caffe Nero Türkiye CEO'su Ahmet Yanıkoğlu ve Özay Hukuk Direktörü Merter Özay ise derneğin yönetim kurulu başkan yardımcıları olarak görev alacak.