Erdoğan'dan elektrik faturaları hakkında yeni düzenleme: Düzenleme elektrik faturalarını ne kadar düşürecek?

31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:21

Yeni yılla gelen elektrik zammı sonrası hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılmaya başlanmış, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağı duyurulmuştu.

Söz konusu zam sonrası elektrik faturalarındaki fahiş artış, tepkilere neden olurken; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu.

FATURALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni düzenlemenin faturaları ne kadar etkileyeceği de merak konusu oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL’ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.

Aynı hesaba göre 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL'den 376,2 TL'ye inecek.