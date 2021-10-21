ETF etkiledi, Bitcoin, 1 kilogram altını aştı

21 Ekim 2021 Perşembe, 09:13

Bitcoin’in altın cinsinden değeri kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasından sonra yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bitcoin fiyatları 66 bin 976 dolara kadar ulaştıktan sonra 37 ons altına eşdeğer bir hale geldi. Bu da yaklaşık 1 kilo 48 grama tekabül ediyor. Bitcoin'in altın cinsinden değeri en son Nisan ayında bu seviyelere ulaşmıştı.

Altın yatırımcıları da yeni Bitcoin ETF’sini ve kripto paranın rekor yüksek seviyeye ulaşmasını da yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.

BİTCOİN'DE ETF SONRASI YENİ REKOR

Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2,1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yanaki yükselişi yüzde 120’yi aştı.

Diğer başlıca kripro varlıklar da Bitcoin’in yükselişinden destek buldu. İkinci en büyük dijital para birimi Ether de yükselirken, Bloomberg Galaxy Crypto Indeksde değer kazandı.

Kripto danışmanlık şirketi Makara’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jesse Proudman, Bitcoin ETF’inin işlem görmeye başlamasını “bir onaylanma anı” olarak değerlendirdi. Proudman, “Artık mesele bu varlık sınıfının var olmaya devam edip etmeyeceği meselesi değil – bence bu, daha geniş dijital varlık sınıfının tarihinde gerçekten önemli bir an” dedi.

ABD borsasına kote olan ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu, piyasalara rekor düzeyde en çok işlem gören ikinci fon olarak giriş yaptı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, ProShares Bitcoin Strategy ETF’inde 24 milyondan fazla hisse el değiştirdi. Bloomberg Intelligence ETF Analisti Athanasios Psarofagis, ProShares Bitcoin Strategy ETF’in ilk işlem günündeki yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmiyle, ilk işlem günü rekorunu elinde buluduran BlackRock’ın karbon fonunun hemen sonrasına yerleştiğini bildirdi.