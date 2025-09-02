Euro Bölgesi ağustos ayı enflasyonu açıklandı: Euro dolar karşısında sert düştü!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde yıllık TÜFE temmuzdaki seviyesinden hafif artış göstererek ağustosta yüzde 2,1’e yükseldi. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE FİYAT ARTIŞLARI

Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Gıda, alkol ve tütün ürünlerinde fiyatlar yüzde 3,2 ile en yüksek artışı gösterdi. Hizmetler yüzde 3,1, enerji dışı sanayi ürünleri yüzde 0,8 artarken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 1,9 geriledi.

ÜLKE BAZLI ENFLASYON VE AMB HEDEFİ

Yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya’da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde olmasını hedefliyor.

EURO DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ

Euro, dolar karşısında değer kaybederken yatırımcılar Euro Bölgesi enflasyon verilerini yakından takip ediyor. ING’den Chris Turner, bu verilerin AMB’nin faiz politikası veya Euro’nun seyrine doğrudan önemli bir etkisi olmasının olası görünmediğini belirtiyor. Euro’nun düşmesinde piyasadaki uzun pozisyonlar ve yükseliş beklentileri en büyük riskleri oluşturuyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin teorik olarak Euro üzerinde yukarı yönlü bir potansiyel yaratabileceği ifade ediliyor. Turner, Euro’nun şimdilik 1,1650-1,1750 dolar aralığında işlem görmeye devam etmesini bekliyor. Şu anda Euro, yüzde 0,5 düşüşle 1,1647 dolardan işlem görüyor.