Euro'da 8 yıl sonra dikkat çeken hareket!

ABD’de açıklanan zayıf ekonomi verilerinin Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi, doların küresel ölçekte zayıflamasına yol açtı.

EURO YEDİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Doların gerilemesiyle yen üzerindeki baskı hafifledi ve Euro, dolar karşısında 1,167 seviyesine çıkarak yedi haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. Euro Bölgesi’nde PMI verisinin kasım ayında son 30 ayın en iyi performansını göstermesi de para birimini destekledi. Dünkü yükselişin ardından kısmi geri çekilme yaşayan Euro/dolar paritesi 1,1657 seviyesine gerilese de zirveye yakın hareket etti.

EURO/TL SEYRİ VE YILLIK PERFORMANS

Euro/TL kuru 49,62 seviyesinde işlem gördü. Euro, yılın başındaki gümrük vergisi belirsizlikleri ve son dönemde artan ABD faiz indirimi ihtimali nedeniyle zayıflayan dolardan faydalanarak yıl içinde yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı.

2017’DEN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ OLABİLİR

Euro, mevcut seyriyle 2017’den bu yana en yüksek yıllık kazancına ulaşma yolunda ilerliyor. Avrupa Merkez Bankası ise iki hafta sonra toplanacak ve faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasalar, gelecek yıl olası bir gevşeme adımını dörtte bir ihtimalle fiyatlıyor.