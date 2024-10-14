Euro ve dolar ne kadar oldu? 14 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2950 liradan, euro 37,5040 liradan haftaya başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 14 Ekim 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:09

İstanbul serbest piyasada 34,2930 liradan alınan dolar, 34,2950 liradan satılıyor. 37,5020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,5040 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,2830 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5140 lira olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

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