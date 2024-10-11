Euro ve dolar ne kadar oldu? 11 Ekim 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2900 liradan, euro 37,4920 liradan güne başladı.

Euro ve dolar ne kadar oldu? 11 Ekim 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:04

İstanbul serbest piyasada 34,2880 liradan alınan dolar, 34,2900 liradan satılıyor. 37,4900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4920 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5570 lira olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

İlgili Haberler

Euro ve dolar ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 döviz fiyatları

Euro ve dolar ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler