Eurostat açıkladı: Euro Bölgesi enflasyon açıklandı!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Veriler, bölgede yıllık enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Aralık ayında yüzde 2 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7’ye geriledi. Aylık bazda enflasyon ise ocakta eksi yüzde 0,5 olarak hesaplandı.

PİYASA BEKLENTİLERİYLE UYUMLU GELDİ

Açıklanan veriler, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Piyasalarda, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun ocak ayında yüzde 1,7 seviyesinde oluşması öngörülüyordu.

Aynı dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2 olarak belirlendi.

HİZMETLER SEKTÖRÜ FİYAT ARTIŞINDA ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında Euro Bölgesi enflasyonunun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek yıllık fiyat artışının yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleştiği görüldü. Hizmetleri, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enerji dışı sanayi ürünlerinde yıllık fiyat artışı yüzde 0,4 olarak ölçülürken, enerji ürünlerinde fiyatlar aynı dönemde yüzde 4,1 oranında geriledi.

ÜLKE BAZINDA ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Ocak ayında yıllık enflasyon, Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,4, İtalya’da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

AMB’NİN HEDEFİ YÜZDE 2

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Euro Bölgesi için belirlediği orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Açıklanan ocak ayı verileri, bölge genelinde enflasyonun bu hedefin altına gerilediğine işaret etti.