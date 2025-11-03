TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni kira zammı tavanı da ev ve iş yeri için belli olacak. Peki, Ev iş yeri kira enflasyon oranı ne oldu? 2025 Kasım kira zammı hesaplama

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım Pazartesi saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazanmış olacak.

EKİM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Ekim ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

20.000 TL kira veren bir kiracı yüzde 38,36 zam yapıldığı takdirde 7.672 TL zam yaparak 27.672 TL kira ödemesi yapacak.