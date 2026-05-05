Evlilik planı yapan çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında gelen faizsiz evlilik kredisi şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncellemesi ile birlikte çok daha kapsayıcı bir yapıya kavuşarak milyonlarca adayın gündemine yerleşti. Peki, Evlilik kredisi kimlere veriliyor? Evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı var mı?

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Evlilik kredisi desteğiyle ilgili verilen yeni kararı duyuran Erdoğan, geri ödeme döneminde ikinci çocuk sahibi olan çiftlere yönelik hibe desteği verileceğini bildirdi. İlk çocukta verilen 12 ay taksit hibesi ve erteleme imkanının ardından, ikinci çocukta borcun tamamının silineceği açıklandı.

Daha önce, kredi kullanan çiftlerin geri ödeme döneminde ilk çocuklarının olması halinde 12 aylık taksitlerin hibe edildiği ve kalan borcun 12 ay ertelendiği açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu destek daha da kapsamlı hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuğun dünyaya gelmesi durumunda kalan kredi borcunun tamamen silineceğini açıkladı. Kararın genç çiftlere önemli bir destek sağlayacağı ifade edilirken, uygulamanın aile yapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI KAÇ?

Yeni düzenlemeye göre kredi tutarı yaş kriterine göre değişiyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin liraya kadar destek verilirken, taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor.

FAİZSİZ 250 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen adayların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde öne çıkıyor:

Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak

Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Bu şartları sağlayan çiftler, faizsiz kredi desteği için başvuru yapabiliyor.