Fed faizleri sabit bıraktı: Dolarda yükseliş sürüyor...

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2110'dan tamamlamıştı.
Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,3230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 artışla 50,8370'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 58,8190'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor.
Ortadoğu'da süren gerilime ilişkin haber akışı varlık fiyatlamalarında etkili olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Fed dün, politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Bankanın karar metninde, "Ortadoğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir" değerlendirmesine yer verildi.
AVRUPA MERKEZ BANKASI KARARI
Analistler, bugün Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.