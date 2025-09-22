Fenerbahçe'de başkan değişti: Borsada hisseler düştü!

Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurulun ardından borsada işlem gören Fenerbahçe hisseleri (FENER) değer kaybı yaşadı, Koç Holding hisseleri (KCHOL) ise yükselişle dikkat çekti.

SARAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Genel kurulda 12 bin 325 oy alan Steven Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin 38. başkanı olarak Ali Koç’tan koltuğu devraldı. Eski başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI

Seçim sonrası ilk işlem gününe 13,28 liradan başlayan FENER hisseleri, gün içinde artan satış baskısıyla değer kaybetti. Saat 10:19 itibarıyla hisseler 12,81 liraya gerilerken, gün içi en düşük 12,62 lira, en yüksek 13,35 lira seviyeleri görüldü. Analistler, seçim sonrası belirsizlik ve yeni yönetimin atacağı adımların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini belirtiyor.

KOÇ HOLDİNG HİSSELERİ YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Koç Holding hisseleri aynı saatlerde yaklaşık yüzde 3 oranında artış kaydetti. Uzmanlar, holding hisselerindeki yükselişi şirketin güçlü mali performansı ve yatırımcı güveninin devam etmesiyle ilişkilendiriyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMELERİ

Borsa uzmanları, FENER hisselerindeki düşüşün kısa vadeli tepki satışlarından kaynaklanabileceğini, uzun vadede kulüp yönetiminin atacağı adımların fiyat üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Koç Holding hisselerinin yükselişinin ise şirketin mevcut performansı ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillendiği belirtiliyor.

PİYASA BEKLENTİSİ

Günlük işlemlerde Fenerbahçe ve Koç Holding hisseleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, borsa gözlemcileri önümüzdeki haftalarda hareketliliğin artabileceğine dikkat çekiyor.