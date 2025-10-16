Finans devinden altın ve gümüş tahmini!

ANZ Group Holdings, altındaki rallinin hız kaybetmediğini ve Fed’in faizleri düşürmesiyle fiyatların daha da yükselebileceğini açıkladı. Analistler Soni Kumari ve Daniel Hynes, yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4 bin 400 dolar olarak belirlerken, Haziran 2026’ye kadar 4 bin 600 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

GÜMÜŞ TAHMİNİ AÇIKLANDI

Altının yükselişi, Fed’in bağımsızlığına dair endişeler, politik belirsizlik, ticaret vergileri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yüküyle destekleniyor. Analistler, bu yükselişin yapısal faktörlerle sürdürülebilir olduğunu ifade ediyor. Gümüşün de Haziran 2026’ye kadar 57,50 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.