Finansal hizmetlere güven martta geriledi

TCMB, mart ayında 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mart ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 8,1 puan düşüş kaydederek 165,3 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ne olumsuz yönde etkiledi.

ÖNCEKİ AYA GÖRE ZAYIFLADI

Merkez Bankası vedrilerine göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de geriledi.

İSTİHDAMIN ARTACAĞINA DAİR BEKLEYENTİ AZALDI

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre ise son 3 aydaki istihdamın artacağı yönündeki beklentiler zayıfladı. Be çerçevede istihdamın azalacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde ise ‘Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’, ‘Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ ve ‘Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 8, 7,2 ve 29,4 puanlık azalma oldu.