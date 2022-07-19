Fitch, Belarus'un temerrüde düştüğünü ilan etti

19 Temmuz 2022 Salı, 09:01

Fitch, Belarus'un kredi notunu C'den RD'ye indirdi.

Kredi notunun indirilmesine neden olarak Belarus'un 2027 vadeli ABD doları cinsinden tahvilinin 600 milyon dolarlık kupon ödemesini gerçekleştirememesini gösterdi.

Moody's de 14 temmuzda yaptığı açıklama ile Belarus'un temerrüde düştüğünü duyurmuş, ancak kredi notunu CCC seviyesinde tutmuştu.