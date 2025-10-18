Forbes milyarderler listesi’nde tarihi yükseliş! En zengin Türk değişti...

Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde Hamdi Ulukaya'dan büyük bir sıçrayış geldi. Chobani'nin aldığı 650 milyon dolarlık yatırım sonrasında Ulukaya'nın net serveti 13,5 milyar dolara yükseldi. Bu önemli artış, Ulukaya'nın sıralamada 1868. sıradan 202. sıraya yükselmesine neden oldu ve böylece Ulukaya, Forbes'un listesinde en zengin Türk oldu.

LİSTEDE 35 TÜRK YER ALDI

Her yıl nisan ayında yayımlanan Forbes'un küresel milyarderler listesinde bu yıl 79,4 milyar dolarlık servetiyle 35 Türk yer aldı. Murat Ülker, dokuzuncu kez listenin zirvesindeydi. Ancak Hamdi Ulukaya'nın liderliğindeki Chobani, geçtiğimiz perşembe günü aldığı 650 milyon dolarlık yatırımla büyük bir sıçrayış yaptı ve zirve konumunu değiştirdi.

Forbes’un hesaplamalarına göre, Chobani'nin %68 hissesine sahip olan Ulukaya, bu yeni yatırımla 11 milyar dolarlık bir artış sağladı. Böylece serveti 13,5 milyar dolara ulaşırken, daha önce 1868. sırada yer aldığı listede 202. sıraya yükseldi ve Murat Ülker'i geride bıraktı.

Chobani'nin aldığı bu 650 milyon dolarlık yatırımla şirketin değeri 20 milyar dolara ulaştı. Yatırım, Idaho'daki fabrikayı genişletmek ve üretim kapasitesini %50 artırmak için kullanılacak. Ayrıca, Chobani, New York'un kuzeyindeki 1,2 milyar dolarlık yeni bir tesis kurmayı da planlıyor. Şirket, son dönemde büyük satın almalar yaparak büyümesini sürdürüyor. Bunlar arasında 2023'te 900 milyon dolara kahve makinesi üreticisi La Colombe'yi satın alması ve Mayıs ayında Daily Harvest'ı devralması yer alıyor.

EN ÇOK SATAN YOĞURT MARKASI

1994 yılında ABD’ye göç eden Ulukaya, eski bir Kraft tesisini satın alarak Chobani’yi kurdu. Şirketi hızla büyüdü ve son yıllarda ABD'nin en çok satan yoğurt markası haline geldi. 2024'te Chobani, 3 milyar dolarlık gelir elde etti. 2021'de halka arz için hazırlıklar yapan Ulukaya, ancak 2022'de piyasa koşulları nedeniyle bu planından vazgeçti. Chobani'nin yönetiminin yanı sıra, Ulukaya Japon bira devi Sapporo’nun kapattığı Anchor Brewing Company'yi satın alarak yeniden faaliyete geçirdi.