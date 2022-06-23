Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üretimi için tercihi belli oldu
Ford, Avrupa'daki elektrikli araç üretimi için İspanya'nın Valencia kentini tercih etti. Ford bunun yanında Almanya ve İspanya'da önemli düzeyde işten çıkarma gerçekleştirecek.
Ford'un elektrikli araç üretimi için İspanya'yı tercih etti.
Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, gazetecilere yaptığı açıklamada Ford'un Avrupa'da elektrikli araç üretimi için Valencia'yı seçtiğini belirtti.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; elektrikli araç üretimi için daha az çalışana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Rowley, Almanya ve İspanya'daki operasyonlarında ciddi düzeyde işten çıkarmalar yapılacağını belirtti.
Rowley, Almanya'da 2025 yılına kadar Focus modelinin üretilmeye devam edeceğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklalamada ise Ford'un elektrikli araç üretimi için Almanya Köln'de yapacağı 2 milyar dolarlık dönüşüme devam ettiği ve araç üretimine 2023 yılında operasyonun başlayacağını kaydetti.
DEVRALMA İŞLEMİ ONAYLANDI
Şirketin 2026 yılında dek Avrupa'da yıllık 600 bin elektrikli araç satmayı planladığı belirtildi.
Öte yandan AB, Ford Otosan'ın Ford Romania'yı devralma işlemine onay verdi.
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV’nin, Ford Romanya hisselerinin tamamını satın alması için sözleşme imzalamıştı.
Ford Romanya hisselerinin tamamı için 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon euro ödeme yapılması öngörülürken 2028 yılında tutarı Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak belirlenmek üzere 140 milyon euroya kadar ilave ödeme yapılması söz konusu olacak.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış