Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üretimi için tercihi belli oldu

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Ford'un elektrikli araç üretimi için İspanya'yı tercih etti.

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, gazetecilere yaptığı açıklamada Ford'un Avrupa'da elektrikli araç üretimi için Valencia'yı seçtiğini belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; elektrikli araç üretimi için daha az çalışana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Rowley, Almanya ve İspanya'daki operasyonlarında ciddi düzeyde işten çıkarmalar yapılacağını belirtti.

Rowley, Almanya'da 2025 yılına kadar Focus modelinin üretilmeye devam edeceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklalamada ise Ford'un elektrikli araç üretimi için Almanya Köln'de yapacağı 2 milyar dolarlık dönüşüme devam ettiği ve araç üretimine 2023 yılında operasyonun başlayacağını kaydetti.

DEVRALMA İŞLEMİ ONAYLANDI

Şirketin 2026 yılında dek Avrupa'da yıllık 600 bin elektrikli araç satmayı planladığı belirtildi.

Öte yandan AB, Ford Otosan'ın Ford Romania'yı devralma işlemine onay verdi.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV’nin, Ford Romanya hisselerinin tamamını satın alması için sözleşme imzalamıştı.

Ford Romanya hisselerinin tamamı için 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon euro ödeme yapılması öngörülürken 2028 yılında tutarı Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak belirlenmek üzere 140 milyon euroya kadar ilave ödeme yapılması söz konusu olacak.