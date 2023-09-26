Francois Villeroy de Galhau ve Martin Kazaks'dan faiz yorumu

Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyeleri Francois Villeroy de Galhau ve Martin Kazaks, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz patikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası başkanı Pazartesi günü Paris'te yaptığı konuşmada, enflasyonu kontrol altına almak için bu ay faizi yüzde 4'e yükselttikten sonra, buradan çok fazla şey yapma tehlikesi ile yeterince bir şey yapmama riskinin dengelenmesi gerektiğini söyledi.

Villeroy, yetersiz eylemin dezavantajlarının "yönetilebilir" olduğunu, zira fiyat artışlarının ısrarla yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması durumunda AMB'nin kolaylıkla daha fazla faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

Ancak, ekonominin resesyona girmesi ve enflasyonun keskin bir şekilde yavaşlaması durumunda keskin bir geri dönüşe ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Villeroy, “Ekonomi kırılana kadar test etmek para politikasını ayarlamanın mantıklı bir yolu değil" dedi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martin Kazaks, Pazartesi günü Market News'e yaptığı açıklamada, Eylül ayındaki "çok uygun" karşılanan çeyrek puanlık faiz artışının Ekim ayında bir duraklamaya izin verebileceğini belirtti.