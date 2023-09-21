Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:05
Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı yönündeki mesajlarına yenisini ekledi.

Şimşek, X hesabı üzerinden "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" paylaşımında bulundu.

TCMB Para Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltti.

TCMB açıklamasında aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşün başlayacağının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” ifadesi korundu.


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