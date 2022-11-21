Fransa'dan artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara veren cam devi Duralex'e destek

21 Kasım 2022 Pazartesi, 14:47

Europe 1 radyosuna konuk olan Fransa'da Sanayiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, öğleden sonra "devletin Duralex'i desteklemek için 15 milyon Euro'luk kredi vereceğini açıklayacağını" bildirdi.

15 milyon Euro'nun şirketin kışı geçirmesini sağlayacağını belirten Lescure, "Şirket, toparlanma sürecindeydi. Duralex, 2022'nin başlarında para kazanıyordu ve bu enerji şoku, iyileşme sürecindeki şirket için bir fren oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Lescure, çok fazla enerji tüketen şirketlerin, belirli koşullar çerçevesinde devletten 150 milyon Euro'ya kadar yardım alabileceğini söyledi.

Duralex, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle eylülde üretimine ara verdiğini, elindeki stokları ise satmaya devam ettiğini belirtmişti.

Şirket, geçen aylarda, piyasasının normalleşmesi durumunda gelecek yıldan itibaren üretimi yeniden başlatmayı hedeflediğini açıklamıştı.