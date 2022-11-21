Fransa'dan artan enerji fiyatları nedeniyle üretime ara veren cam devi Duralex'e destek
Fransa'da artan enerji fiyatları nedeniyle üretime geçici süreliğine ara veren cam devi Duralex'e "kışı geçirmesi için" 15 milyon Euro kredi verilecek.
Europe 1 radyosuna konuk olan Fransa'da Sanayiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, öğleden sonra "devletin Duralex'i desteklemek için 15 milyon Euro'luk kredi vereceğini açıklayacağını" bildirdi.
15 milyon Euro'nun şirketin kışı geçirmesini sağlayacağını belirten Lescure, "Şirket, toparlanma sürecindeydi. Duralex, 2022'nin başlarında para kazanıyordu ve bu enerji şoku, iyileşme sürecindeki şirket için bir fren oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Lescure, çok fazla enerji tüketen şirketlerin, belirli koşullar çerçevesinde devletten 150 milyon Euro'ya kadar yardım alabileceğini söyledi.
Duralex, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle eylülde üretimine ara verdiğini, elindeki stokları ise satmaya devam ettiğini belirtmişti.
Şirket, geçen aylarda, piyasasının normalleşmesi durumunda gelecek yıldan itibaren üretimi yeniden başlatmayı hedeflediğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Albayrak'tan ölen torunu için açıklama
- Arkadaşlarıyla gidip...
- İstiklal'deki saldırıya ilişkin yeni gelişme
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- 'One Love' kol bandına izin yok...
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Matrah uyanıklığı
- ‘Katil' diye sesleniyordu, el sıkıştı