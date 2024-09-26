Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

MERKEZ BANKASI ANKETİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre ise asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı yüzde 43,14 olarak açıklandı. Bu artışla birlikte net asgari ücretin 24 bin 336 TL olması bekleniyor.