Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

Asgari ücrete yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Uzman isimler tahminlerini sıralarken anket sonuçları da ortaya çıktı. 2025 asgari ücret beklentisi 25 bin TL'yi aştı.

Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
26 Eylül 2024 Perşembe, 14:08
Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

EN AZ 24 BİN TL BEKLENİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanacakkan çalışanlar şimdiden asgari ücret zammını merak etmeye başladı. Uzmanlar asgari ücret tahminlerini açıklarken en az 24 bin TL olmasını beklediğini açıkladı.

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

OVP YÜZDE 41.5

Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon tahmini 6 Eylül'de revize edilerek yüzde 41.5 olarak açıklandı. OVP'de belirlenen hedefe ulaşılması doğrultusunda asgari ücrete yüzde 41.5 zam yapılması durumunda 2025 yılı net asgari ücret 24 bin 58 TL'ye çıkacak.

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

MERKEZ BANKASI ANKETİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre ise asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı yüzde 43,14 olarak açıklandı. Bu artışla birlikte net asgari ücretin 24 bin 336 TL olması bekleniyor. 

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

ANADOLU AJANTI ANKETİ

Anadolu Ajansı'nın yaptığı ankette ise zam beklentisi yüzde 42,64 olarak belirtildi. Bu oranla net ücret 24 bin 251 TL'ye çıkıyor.

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

REUTERS BEKLENTİSİ

Reuters anketinde ise 2025 yılı asgari ücretin 24 bin 304 TL olması bekleniyor.

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Uzman tahminleri ve anket sonuçları belli oldu...

EN YÜKSEK TAHMİN

Finansal Kurumlar Birliği Anketi de açıklandı. Bu ankete göreyse asgari ücretin 2025 yılında 25 bin 399 TL olması bekleniyor.

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