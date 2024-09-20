SGK Uzmanı Erdursun'dan emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini: 'En fazla bu kadar olacak...'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 08:40

Güncelleme: 20.09.2024 - 08:41

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Habertürk canlı yayınında emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur, emekli ve asgari ücret için 3 farklı rakam açıkladı.

İşte Erdursun'un emekli, memur ve asgari ücret açıklaması...

"IMF'nin Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir önerisi var. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor... Türkiye'nin notunu belirleyen kredi derecelendirme kuruluşları da 'En fazla hedeflenen enflasyon oranında artış yapın' diyor...

"ASGARİ ÜCRET 20-21 BİN ARASINDA OLABİLİR"

Yani IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur. Benim görüşüm, asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağını düşünüyorum. Ben bunu yapay zekaya da sordum. Yapay zeka da 24 bin ile 25 bin TL arasında olacağını söylüyor. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 bin TL. Bunun da 15 bin TL olacağını görüyoruz yüzde 20'lik bir artışla.

"ARTIŞLAR MAKSİMUM YÜZDE 20 CİVARINDA OLUR"

Biz geçen yıl emekli aylıkları ne kadar olur diye sizinle görüştüğümüzde yüzde 49'luk bir artış olacağını söylediğimde sizler ve konuklarınızın şaşırmıştı ama öyle de olmuştu. Bundan sonra yüzde 49'lar 50'ler olmaz. Bundan sonra yüzde 20'ler civarında artışlar olur diye düşünüyorum maksimum.

Memurların aylıklarına da yüzde 10 artış yapılacak şimdiden söyleyeyim. Memur ve memur emeklilerine yüzde 10, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,5 ila 15 arasında artış yapılır. En düşük emekli aylığı yüzde 20 artış 15 bin TL'ye tamamlanır."