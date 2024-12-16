MetroPOLL Araştırma'dan 'emekli' sorusu: İşte halkın en düşük maaş beklentisi

MetroPOLL Araştırma, emekli maaşlarının ne kadar olması gerektiğini sordu. 'Hangi seçmen emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini düşünüyor?' sorusu üzerine yapılan araştırmada emekli maaşları ile ilgili halkın düşünceleri öğrenildi.