MetroPOLL Araştırma'dan 'emekli' sorusu: İşte halkın en düşük maaş beklentisi
MetroPOLL Araştırma’nın emekli maaşı anketine göre, halkın büyük çoğunluğu en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde ya da 20 bin TL olması gerektiğini bildirdi.
MetroPOLL Araştırma, emekli maaşlarının ne kadar olması gerektiğini sordu. 'Hangi seçmen emekli maaşının ne kadar olması gerektiğini düşünüyor?' sorusu üzerine yapılan araştırmada emekli maaşları ile ilgili halkın düşünceleri öğrenildi.
Araştırmada 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'yi destekleyenlerin yüzde 42,9'u en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması gerektiğini, yüzde 36,6'sı ise asgari ücret kadar olması gerektiğini bildirdi.
MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı emekli maaşı anketine göre 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'yi destekleyenlerin yüzde 42,9'u emekli maaşının 20 bin TL olmasını, yüzde 36,6'sı ise asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.
CHP seçmeninin yüzde 56'sı ise en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini söyledi.
Anketin toplamına göre ise asgari ücret kadar olmalı diyenlerin oranı yüzde 46,4 olurken bu seçeneği yüzde 37,1 ile '20 bin TL olmalı' diyenler izledi.
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