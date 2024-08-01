İktidar doğalgaza neden zam yaptı? Ekonomistler uyardı!

"BÜTÜN BEDELİ VERGİ VE ZAMLARLA MİLLETİN SIRTINA YIKILDI"

Ekonomist Serkan Özcan ise dev doğal gaz zammını reel ücretlerin düştüğü yerde bu kadar büyük zamların uygulanması sebebiyle iktidarın ekonomi politikasını sürdürebilmesi için risk olduğunu ifade etti.

Özcan, idarecileri yeni bir bölüşüm politikasını çalışmaya davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Önce elektriğe, şimdi de doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Ağır enflasyon nedeniyle reel ücretlerin bu kadar düştüğü bir yerde bu denli büyük zamlar, uygulanmakta olan eksik ekonomik programının sürdürülebilirliği için bile ciddi risk.

Bu yoksulluk şartlarında bütün bedeli vergi ve zamlarla milletin sırtına yıkmak ülkede istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahip. İktidar bu riskleri tamamen arka plana iterek yönetiyor ülkeyi. Sırf muhalefet olsun diye değil çok samimi bir biçimde idarecileri derhal yeni bir bölüşüm politikasını çalışmaya davet ediyorum. Zîrâ bu terazi bu kadar sıkleti çekmez."