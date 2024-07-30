Reuters açıkladı! Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Reuters'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında aylık enflasyonun yüzde 3,45 oranında artmasını bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:02
Reuters açıkladı! Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ağustos'ta açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin Reuters'ın beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 3,45 artması, mayıs ayında gerçekleşen bu yılki zirvenin ardından baz etkisinin de katkısıyla yıllık olarak düşüşünü hızlandırarak yüzde 62,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyonun 2024'ün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tahminleri bir önceki ankete göre anlamlı bir değişim göstermedi.

Ankette aylık tahminler yüzde 2,48 ile yüzde 4 arasında yer alırken yılsonu tahmin aralığı ise yüzde 40 ve yüzde 46 aralığında seyrediyor.


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