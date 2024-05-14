Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2024 Salı, 14:18
Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

2022 yılında yürürlüğe giren kiralık evlerde yüzde 25'lik tavan zam uygulaması birçok tartışmaları beraberinde getirdi.

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar artık farklı boyutlara ulaştı.

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Milyonlarca ev sahibi üzde 25 zam sınırının kaldırılmasını isterken kiracılar da artan tutarlardan ötürü şikayetçi.

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Ekonomim'de yer alan habere göre, ev sahipleri artık kiracılardan kredi notu raporu, SGK belgesi ve sicil kayıt örneği gibi birçok evrak talep ediyor.

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Ev sahiplerinin böylece kiracılardan istedikleri evraklarla kendilerini güvence altına almayı amaçladığı söylendi. 

Kiralık ev ilanlarında yeni dönem: Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!

Bilindiği üzere, ev sahiplerinin kiracısını istediği zaman çıkarabilmesini sağlayan tahliye taahhütnamesi artık her sözleşmede yer alıyor.

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