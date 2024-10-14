Kredi kartı düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu: Kart iptal edilse bile 750 TL iade edilmeyecek!

KART İPTALİNDE 750 TL ÖDEME İADE EDİLMEYECEK

Yıl içinde alınan limiti 100 binin üzerine çıkarılan veya limiti 100 bin lira üstü kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabından alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de geri ödenmeyecek. Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde, ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay tahsil edilmeyecek. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak.