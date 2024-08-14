Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2024 Çarşamba, 12:00
Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

PPK, ağustos ayı politika faizi kararını 20 Ağustos tarihinde açıklayacak. Piyasada beklentiler ise faiz oranlarının sabit bırakılması yönünde.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB'nin yılın sonuna doğru faiz indirimine gitmek zorunda kalacağını belirterek, "TL aşırı derecede değerli. Ülke aşırı derecede pahalı. Dolar/TL nin stabil kalması sayesinde yabancılar dolar bazında yüzde 50 kazandı" diye konuştu.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Demirtaş, TCMB'nin faiz politikasına dair şunları kaydetti:

"Türkiye sonbaharda indirmek durumunda kalacak. TL aşırı derecede değerli. Ülke aşırı derecede pahalı. Dolar/TL nin stabil kalması sayesinde yabancılar dolar bazında yüzde 50 kazandı. Uzun vadeye dönen yatırım çok az.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Nas ekonomi politikasının bedelini hepimizi kahreden yüksek faiz ile ödüyoruz. Bu faiz inmeli diye uman milyonlar var haklı olarak. Yani ideolojik olarak ultra düşük faiz, korkunç yüksek faiz doğurdu.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Yapısal reformlarla desteklenmeyen yüksek faiz sadece yabancıya extra carry trade geliri oluyor.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Yüksek faiz belasını doğuran ideolojik ultra düşük faiz politikası ülkeyi yaktı.

Şimdi sonbaharda faiz inişleri sarsılan ekonomi için şart koşulacak.

Merkez Bankası'na şart koştu: Özgür Demirtaş faiz indirimi için tarih verdi

Dolar/TL bırakılmalı. Türkiye bu kadar pahalı kalmaya devam edemez. Ama en önemlisi yapısal reformlar yapılmadan yukarıda bahsedilen para politikası hep boş vites oluyor."

TCMB Özgür Demirtaş politika faizi

En Çok Okunan Haberler