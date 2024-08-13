Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2024 Salı, 11:16
Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Britanya merkezli banka HSBC, REER modeli küresel kurlar için adil değer hesapladığı raporunda Türk lirasına da yer verdi. 

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Banka yayınladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimine ilişkinde tahmin yaptı.

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, HSBC 2024 yılı sonunda ABD dolarının 36 TL ve euronun 37,8 TL olacağını öngördü.

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 ilk çeyrek de yapacağını tahmin etti.

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Yılsonunda faizin yüzde 50 olacağını tahmin eden HSBC 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45. ikinci çeyrekte ise yüzde 40 olmasını bekliyor.

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

HSBC raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

"TL ve ZAR olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı ve iletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor. 

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarsızlaşmanın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır.

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarsızlaşmanın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır.

Faiz indirimi için tarih verdiler: Yabancıların dolar ve Euro tahmini belli oldu!

Bu nedenle, reel bir Döviz değerlenmesinin USD-TRY'de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."

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