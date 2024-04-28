Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.
PPK, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. PPK raporunda ise, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını" vurgulandı.
TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltti.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.
Yurttaşlar ise faiz kararının ardından bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.
İşte banka banka mevduat faizi oranları...
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 10 bin 590 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 590 TL
YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL)
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 10 bin 71 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 71 TL
Denizbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: yüzde 54
Net Kazanç: 11 bin 244 TL
Vade Sonu Tutar: 261 bin 244
QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap)
Kâr Payı Oranı: yüzde 50,50
Net Kazanç: 10 bin 515 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 515
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 55
Net Kazanç: 11 bin 420 TL
Vade Sonu Tutar: 261 bin 420 TL
ING (e-Turuncu Hesap)
Faiz Payı Oranı: Yüzde 55
Net Kazanç: 11 bin 420
Vade Sonu Tutar: 261 bin 420
Türkiye Finans (Günlük Vadeli Hesap)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 10 bin 382 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 382
Hayat Finans (Katılma Hesabı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 47,02
Net Kazanç: 9 bin 763 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 763 TL
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