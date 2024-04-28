Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2024 Pazar, 10:34
Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

PPK, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. PPK raporunda ise, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını" vurgulandı.

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi.

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Yurttaşlar ise faiz kararının ardından bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı.

İşte banka banka mevduat faizi oranları... 

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 10 bin 590 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 590 TL

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL)

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 10 bin 71 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 71 TL

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Denizbank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: yüzde 54

Net Kazanç: 11 bin 244 TL

Vade Sonu Tutar: 261 bin 244

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap)

Kâr Payı Oranı: yüzde 50,50

Net Kazanç: 10 bin 515 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 515

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 55

Net Kazanç: 11 bin 420 TL

Vade Sonu Tutar: 261 bin 420 TL

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz Payı Oranı: Yüzde 55 

Net Kazanç: 11 bin 420

Vade Sonu Tutar: 261 bin 420

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Türkiye Finans (Günlük Vadeli Hesap)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 10 bin 382 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 382

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Hayat Finans (Katılma Hesabı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 47,02

Net Kazanç: 9 bin 763 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 763 TL

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