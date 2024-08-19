O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2024 Pazartesi, 16:58
O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Küresel piyasalarda bu hafta gözler Jackson Hole'a çevrilirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmanın faiz patikasına dair daha fazla ipucu vermesi beklentisiyle altın fiyatlarına dair tahminlerde yeni zirveler konuşuluyor.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, altının güvenli liman olarak çekiciliğine dikkat çeken BMI Baş Emtia Analisti Sabrin Chowdhury, 2024 için ‘altının birden fazla zirveye ulaşmasının beklendiği yıl’ ifadelerini kullandı.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

2024'ün seçim yılı olmasına, Ukrayna'nın yakın zamanda Rusya'ya yeniden saldırmasına ve Orta Doğu'da artan gerilimlere atıfta bulunan Chowdhury "Altın belirsizlikten güç alıyor ve belirsizlik zirvede" dedi.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin bu ayın başlarında Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın misilleme sözü vermesiyle İsrail ve İran, doğrudan bir çatışmanın eşiğinde görünüyor. 

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

İsrail ordusunu yüksek alarma geçirdi ve ABD, müttefikinin savunmasını desteklemek için bölgeye güdümlü füze denizaltısı gönderdi.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Altın fiyatına yön veren bir diğer faktör ise Fed'in faiz indirimi patikası. Temmuz ayındaki Fed toplantısı, gelecek ay faiz indiriminin masada olduğuna dair yatırımcı güveninin artmasına neden olmuştu.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

BMI analisti, "Fed muhtemelen gelecek ay faiz indirimine başladığında altının ons başına fiyatı 2 bin 700 dolara ulaşabilir" dedi.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Düşük faiz oranları, altın satın almanın fırsat maliyetini azaltarak, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri gibi faiz getiren varlıklara kıyasla onu daha cazip hale getiriyor.

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Citi analistleri ise bir notta, altın yatırımcı duyarlılığının üç ila altı aylık dönem için yükselişe hazır olduğunu belirtti. 

O tarihe dikkat çekildi: Altın fiyatlarında zirve için rakam verildi

Banka, 2025 ortası itibarı ile ons başına 3 bin dolar tahmini verirken dördüncü çeyrekte değerli metalin ons başına fiyatının 2 bin 550 dolar seviyesine geri çekilmesini bekliyor.

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