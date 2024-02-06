Garanti, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank, Eximbank... Bankacılık devi JP Morgan'dan Türk bankaları tavsiyesi
JPMorgan bir raporunda Türkiye'de özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin görece cazip olduğunu belirtti. Analistler, tavsiyesini 'ağırlığını azalt'tan 'nötr'e revize etti.
JPMorgan'da Konstantin Rozantsev öncülüğündeki analistler paylaştıkları bir raporda Türkiye'de istikrarlı ortamı gerekçe göstererek özel bankaların sermaye benzeri tahvillerinin 'görece cazibeli' olduğunu belirtti.
Raporda politika duruşunun 'çok fazla kısıtlayıcı olmadığı' belirtilirken yüksek faizlerin kredi talebini şimdiye dek tamamen düşürmediği belirtildi.
Analistler, Garanti'nin 2027 vadeli, İş Bankası'nın 2028 vadeli sermaye benzeri tahvilleri için tavsiyesini 'ağırlığını azalt'tan 'nötr'e revize etti.
Akbank'ın 2026 vadeli , Vakıfbank'ın 2026 vadeli ve Eximbank'ın 2026 vadeli tahvili de 'ağırlığını azalt'tan nötr'e yükseltildi.
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