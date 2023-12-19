Gaye Erkan için ödenen kira yardımı ortaya çıktı: 'Vergilerimizden karşılanır' tepkisi

İstanbul'da 'müthiş' pahalı olduğu gerekçesiyle ev bulamadıkları için annesinin evine yerleştiklerini açıklayan Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın şimdi oturduğu ev için aidatla birlikte yaklaşık 49 bin lira ödendiği ileri sürüldü. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Vergilerimizden karşılanır!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:54
Gaye Erkan için ödenen kira yardımı ortaya çıktı: 'Vergilerimizden karşılanır' tepkisi
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Geçen günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kira artışlarına ilişkin açıklamasında,  İstanbul'da ev bulamadıkları için annesinin evine yerleştiklerini söylemişti.

Fiyatların ‘müthiş’ pahalı olduğu söyleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, şu an oturduğu ev için Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, aylık aidat ile birlikte 49 bin TL ödediği ve daireye Merkez Bankası tarafından aylık 35 bin TL ödendiği iddia edildi. 

Konuyla ilgili Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından "2946 sayılı kanuna göre “Özel Tahsisli Konut” kiralamasıdır bu...Vergilerimizden karşılanır!” şeklinde tepki gösterdi.

Ozan Bingöl palaşımın tamamı şu şekilde:

“Bu kiralama türünü ve kimlerin bu kapsamda olduğunu #ObezDevlet kitabımızda yazmıştık. 2946 sayılı kanuna göre “Özel Tahsisli Konut” kiralamasıdır bu. Apartman aidatından otomat parasına, mefruşat giderinden temizlik faturasına kadar vergilerimizden karşılanır!”

 


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