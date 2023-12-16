Ekonomistlerden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sözlerine tepki: 'Sahi merkez bankacı mı olmak istiyor yoksa politikacı mı?'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 16.12.2023 - 12:37

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye ekonomisinin son durumunu değerlendirdi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Ahmet Hakan’a verdiği söyleşiyle ilgili, “Bana tuhaf gelen açıklamaları var. Bir merkez bankacının yapmayacağı şeyler bunlar” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul’da artan kira fiyatlarından yakınmış ve ev bulamadıkları için annesinin yanına taşındığını açıklamıştı. Gürses bu durumu “Uzun uzun kişisel yaşam ayrıntılarına girmezler. Bu durumda, geçmişte iyi para kazandığı halde bugün neden garibanizm yapıyor diye sorgulanır. Hatta Merkez Bankası Başkanı olarak ne kadar maaş aldığını sorgulatırlar” şeklinde yorumladı.

Gürses’in sosyal medyada yaptığı açıklaması şöyle:

"1. Merkez Bankası başkanları hedge fonlara danışmanlık yapmazlar; kimin hangi enstrümana girip girmeyeceğine yön vermezler.

2. Ekonomik birimlerin portföy tercihlerine “Böyle bir faizle dövize geçmesi matematiksel olarak saçma” demezler, dövizde duranların rasyonelini anlamaya çalışır, ‘acaba neyi eksik-yanlış yapıyoruz?’ diye sorgularlar.

3. Uzun uzun kişisel yaşam ayrıntılarına girmezler. Bu durumda, geçmişte iyi para kazandığı halde bugün neden garibanizm yapıyor diye sorgulanır. Hatta Merkez Bankası Başkanı olarak ne kadar maaş aldığını sorgulatırlar.

4. Ülkeyi yönetenlere ‘dükkan senin’ tarzında “Bize üç alan söyleyin, biz şahlandıralım. Sizin stratejik gördüğünüz nasıl savunma sanayiinde önümüzü açtınız, stratejik gördüğünüz alanları söyleyin, destekleyelim” demezler. Bir kağıt para matbaasını yönettiklerini değil, ülkenin yurttaşının cebinde taşıdığı ve güven duymasını isteyeceği ulusal parayı korumak gerektiğini her zaman hatırlarlar.

5. Deneyimsiz ise işle ilgili de gereksiz ayrıntılara girmezler; swapla giren paranın da rezervleri artıracağını ve etkisinin olacağını bilirler.

6. Etraflarında iletişimi iyi bilen bir ekip bulundururlar. Kime ne zaman konuşacağını, ne anlatacağını bilen deneyimli bir ekip…

Son not: Sahi merkez bankacı mı olmak istiyor yoksa politikacı mı?"

Merkez Bankası Başkanı @hafizegayeerkan Hürriyet'e konuşmuş.

Bana tuhaf gelen açıklamaları var.

Bir merkez bankacının yapmayacağı şeyler bunlar.



1. Merkez Bankası başkanları hedge fonlara danışmanlık yapmazlar; kimin hangi enstrümana girip girmeyeceğine yön vermezler.

2.… pic.twitter.com/Q9PuiHXVAE — Uğur Gürses ?? (@ugurses) December 16, 2023

Ötey yandan Erkan'ın "Kur korumalıda vadesi dolanların bir kısmı hâlâ anlayamadığım sebeplerden dolayı dövize gidiyor. Böyle bir faizle dövize geçmesi matematiksel olarak saçma" açıklamasına Ekonomist Barış Soydan, "İnsanlar matematiğe değil de son 5 yıla bakıyor olmasın Sn. Erkan?" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Kur korumalıda vadesi dolanların bir kısmı hâlâ anlayamadığım sebeplerden dolayı dövize gidiyor. Böyle bir faizle dövize geçmesi matematiksel olarak saçma."



İnsanlar matematiğe değil de son 5 yıla bakıyor olmasın Sn. Erkan? @hafizegayeerkan — Barış Soydan (@barissoydan) December 16, 2023

Erkan sözlerinin devamında fiyatları anlamak için sık sık market ziyareti yaptığını söyledi ve ekledi: "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun bu sözler üzerine "Enflasyonu Merkez Bankası Başkanının apartman görevlisi Sadık abi açıklasın!" dedi.