Gaziantep Milletvekili Yılmazkaya: “Devlet gereken desteklemeyi vermezse 5-6 yıl sonra belki de Antep fıstığına hasret kalacağız”

11 Eylül 2022 Pazar, 17:52

Gaziantep’in Şehitkâmil ilçesindeki fıstık tarlalarını dün ziyaret eden CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, işçilerle birlikte fıstık toplayarak üretici ve çalışanların dertlerini dinledi.

Yılmazkaya, fıstığın çok kıymetli olduğunu belirterek, “Antep’in yeşil altınına devlet en kısa sürede gereken desteklemeyi vermezse 5-6 yıl sonra belki de Antep fıstığına hasret kalacağız. Kuraklık, beyazsinek, gübre ve mazot fiyatları çiftçimizin üreticimizin belini bükmüş. Ağaçlardan yeterince ürün alınmıyor. Çiftçiler fıstıkçılık mesleğini yavaş yavaş bırakmaya doğru yöneliyorlar. Devletin en kısa sürede Güneydoğu Birliği destekleme sistemini tekrar açması, fıstığa gereken önemi vermesi lazım” dedi.

Yılmazkaya, şunları söyledi:

“ÇİFTÇİLER FISTIKÇILIK MESLEĞİNİ YAVAŞ YAVAŞ BIRAKMAYA DOĞRU YÖNELİYORLAR”

Antep’in yeşil altınına devlet en kısa sürede gereken desteklemeyi vermezse 5-6 yıl sonra belki de Antep fıstığına hasret kalacağız. Kuraklık, beyazsinek, gübre ve mazot fiyatları çiftçimizin üreticimizin belini bükmüş. Ağaçlardan yeterince ürün alınmıyor. Çiftçiler fıstıkçılık mesleğini yavaş yavaş bırakmaya doğru yöneliyorlar. Devletin en kısa sürede Güneydoğu Birliği destekleme sistemini tekrar açması, fıstığa gereken önemi vermesi lazım. Bütün çiftçilere olduğu gibi mazot, gübre, ilaç desteği en kısa sürede verilmeli. Fıstığımızın taban fiyatı belli olmalı aksi takdirde fıstığımız bundan sonra yok olacak.





Devletin fıstığa önem vermesi lazım. Nasıl fındığa, çaya önem veriyorsa belli bir taban fiyat belirlemeli. Bu fıstığın başında duran çiftçi üreteceği maldan ne kadar kar elde edebileceğini bilmeli ve sattığı zamanda zarar etmemeli ki çocuğu gibi baktığı bu ağaçlara bakmaya devam etsin. Aksi takdirde bu yeşil altında yavaş yavaş yıllar içerisinde kaybolacak.

“GAZİANTEP’İN YEŞİL ALTINI ÇOK KIYMETLİ”