Gazprom, İtalyan ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttı
Rus enerji şirketi Gazprom'un İtalyan enerji firması ENI'ye gaz akışını yüzde 15 azalttığı bildirildi.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken enerji savaşları da sürüyor. Rus enerji şirketi Gazprom'un İtalyan enerji firması ENI'ye gaz akışını yüzde 15 azalttığı bildirildi.
AGI ajansına konuşan İtalyan enerji firması kaynakları, Gazprom'un bugün gaz arzında yaklaşık yüzde 15'lik kesintiye gittiğini teyit etti.
ENI kaynakları, kesintiye dair kendilerine bir gerekçe sunulmadığını ve durumun yakından izlendiğini kaydetti.
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün İsrail'de mevkidaşı Naftali Bennett ile görüşmesinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gündeme gelmişti. Bennett'in gaz konusunda İsrail'in AB'ye yardım edebileceğini dile getirdiği ve Draghi'nin de İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasındaki arayışlardan bahsettiği basında yer almıştı.
İtalya, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını artırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmüştü.
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