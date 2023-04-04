Geçen yıl zorunlu trafik sigortasıyla ilgili ödeme 28.5 milyar TL oldu: Trafik ağır hasarlı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2022 yılının tümüyle ilgili yeni açıkladığı teknik sonuçlar, Türkiye’deki enflasyonist ortam ve maliyetlerdeki hızlı yükselişlerin izleriyle dolu. Bu durumu, prim üretimindeki büyük artışlara rağmen özellikle hasar ödemeleri ve teknik kârlılıkla ilgili verilerde görmek mümkün.

TSB’nin verilerine göre 2022 yılında 2021 yılına kıyasla hayatdışı branşında brüt hasar ödemesi yüzde 89.5 artışla 80.8 milyar lirayı aştı. Ekim-Aralık 2022 döneminde ise hasar ödemesi 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 79 artışla 26.2 milyar lira oldu. Bunlara paralel olarak teknik kâr, yıllık bazda yüzde 15.5 düşerek 6.2 milyar lira, üç aylık bazda ise yüzde 64.9 artarak 3.6 milyar lira oldu. Ayrıca yıllık bazda teknik kâr/zarar oranı kötüleşerek yüzde 14.5’ten yüzde 7.1’e geriledi. Hayatdışının önemli ve öne çıkan braşlarındaki durum ise şöyle:

En büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında hasar ödemesi yıllıkta yüzde 94.7 artarak 28.5 milyar lira, üç aylıkta 89 artışla 9.4 milyar lira oldu. Yıllık bazda 2021’de 2.7 milyar lira olan teknik zarar 2022’de 11.7 milyar liraya yükseldi. Üç aylıkta ise 1.8 milyar liralık teknik zarar 3.8 milyar liraya çıktı.

KASKODA KÂR YÜKSEK

Yine oto sigortalarının önemli branşlarından olan kaskoda ise hasar ödemesi yıllık yüzde 91.1 artışla 18.1 milyar lira, Ekim-Aralık 2022’de yüzde 66 artışla 5.5 milyar lira oldu. Teknik kâr ise yıllıkta yüzde 434 artışla 7.1 milyar lira, üç aylıkta yüzde 842 artışla 3.9 milyar lira hesaplandı.

Özellikle küresel Covid-19 salgını süreciyle birlikte büyük ilgi gören hastalık-sağlık branşındaki hasar ödemeleri de 2022’de yıllık bazda yüzde 92.6 artışla 15.5 milyar lira, üç aylık bazda yüzde 106 artışla 5.2 milyar lira oldu. Bu branştaki teknik kâr ise yıllıkta yüzde 45.2 düşüşle 1.4 milyar TL, üç aylıkta yüzde 86.4 düşüşle 114 milyon TL’ye indi.

SİGORTA TÜFE’DE SAĞLIK ETKİSİ ÇOK

TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon (TÜFE) verileri özellikle sağlık sigortası açısından önemli artışa işaret etti. Verilere göre Sigorta-TÜFE, Mart 2023’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 0.57, Aralık 2022’ye (üç aylık) kıyasla yüzde 7.6, Mart 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 93.68 arttı. Bu kapsamda, aylık bazda konut sigortasında yüzde 0.61, sağlıkta yüzde 8.92 artış olurken ulaştırmada yüzde 0.57 düşüş görüldü. İlk üç aylık artışlar konutta yüzde 2.2, sağlıkta yüzde 34.79, ulaştırmada yüzde 5.06 hesapladı. Yıllıkta ise artışlar konutta yüzde 105.7, sağlıkta yüzde 63.62 ve ulaştımada yüzde 93.4 oldu.

SÖZLEŞMEYE BAĞLI TARIM ÜRÜNLERİNDE SİGORTA ZORUNLU

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), yeni yapılan bir yasal düzenleme kapsamında sözleşmeli tarım ürünleri ve üretim varlıklarına tarım sigortasının da zorunlu olacağını duyurdu.

TARSİM’in açıklamasına göre tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.

DASK’IN ÖDEMELERİ 10 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zorunlu deprem sigortası kapsamında yaptığı hasar ödemelerinin devam ettiğini duyurdu. Buna göre 3 Nisan itibarıyla zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK’a ulaşan hasar ihbar sayısı 433 bin 837 adet olurken ödenen tazminat tutarı 10 milyar 174 milyon lirayı aştı. Ayrıca yeni başlatılan bir hizmetle sigortalıların hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifreleri e-Devlet kapısı üzerinden de öğrenebilecek.

Geçen hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir toplantısında konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Akif Eroğlu ise şu vurguyu yaptı: “Bölgeden beklediğimiz hasar 76 milyar lira. Ayrıca deprem gündemiyle beraber yangını da konuşmayılız. Türkiye genelinde her iki KOBİ’den birinin yangın poliçesi yok.”

RİSK YÖNETİMİ ARTIK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Türkiye’nin coğrafyası gereği deprem gerçeği ile yaşamasına rağmen deprem bilinç düzeyinin gereken seviyede olmadığına dikkat çekti.

Bu kapsamda maddi kıymetlerle ilgili olarak en önemli finansal tedbirin sigorta olduğunu anımsatan Kırmızı, şöyle devam etti: “Her afetten sonra sıkça karşılaştığımız kadercilik yaklaşımından kurtularak bilim ve tekniğin gerektirdiği işleri yapmak, risk yönetimini devreye almak hayati önem taşıyor. Denetimsizliğin önüne geçerek yapı stokunun durumunun tespit edilmesi, iyileştirilmesi veya yenilenmesine karar verilmeli.”

‘FIRSAT VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ’

MAPFRE’nin, “Bloomberg Cinsiyet Eşitlik Endeksi” listesindeki 485 şirketten biri olduğu açıklandı. Şirketin notu ise 81.28 puan oldu.

Bu gelişmeyi değerlendiren MAPFRE Sigorta İnsan ve Organizasyon Direktörü Elif Özgür, fırsat ve cinsiyet eşitliğinin kurum kültürlerinin en önemli parçası olduğunu, kadın çalışanların iş yaşamındaki gelişimlerine destek olarak, onları en üst pozisyonlara hazırlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca işe alımlarda kısa listede mutlaka kadın aday bulundurduklarını, liderlik ve mentorluk gibi eğitim programları düzenlediklerini anımsatan Özgür, “İşe alım kriterlerimizde yaş faktörü olmadığı gibi şirketimizde çalışan kıdemli yeteneklere de çok değer veriyoruz” diye konuştu.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 17’ncisini düzenlediği “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” yarışmasında son başvuru tarihi 21 Nisan akşamına kadar uzatıldı. Yarışmanın sonuçları ise 12 Mayıs’ta açıklanacak.

Müjde Aslan’ın, Sompo Sigorta’da mali işler genel müdür yardımcılığı pozisyonuna atandığı açıklandı. 25 yıldan fazla süredir finansal hizmetler sektöründe çalışan Aslan, bu kapsamda çeşitli eğitimler de veriyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”nu kurarak BES katılımcısı için sundukları faizsiz fon portföyünü 15’e çıkardıklarını açıkladı.

AgeSA’nın, müşteri memnuniyeti platformu Şikâyetvar tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen “A.C.E. Awards”ta “emeklilik ve hayat sigorta” şirketleri kategorisinde “Diamond Ödül”ün sahibi olduğu açıklandı.