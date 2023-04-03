DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yapılan çalışmalar sonucu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı açıkladı.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:24
DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarını açıkladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. Depremlerin ardından deprem hasar tespit çalışmaları kapsamında sigortalı depremzedelerin alacağı tazminat tutarına ilişkin Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) açıklama yaptı.

DASK tarafından yapılan açıklamada, kurumun, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

'E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLECEKLER'

Açıklamada, ulaşan hasar ihbar sayısının 433 bin 837, ödenen tazminat tutarının da 10 milyar 174 milyon 145 bin 255 TL'ye ulaştığı belirtilerek, "Yeni başlatılan hizmet ile sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.


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