Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: POS cihazı ile yapılan ödemelerde yeni dönem!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), önceki gün yaptığı açıklamada tebliğ taslağının gelen görüşler doğrultusunda yeniden düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, 1 Aralık’a kadar ilgili form üzerinden taslağa ilişkin önerilerin iletilmesi istenirken, çalışmaların sürdüğü ve tüm geri bildirimlerin değerlendirileceği belirtildi.

YENİ NESİL CİHAZ ZORUNLULUĞU VE İSTİSNA D ÜZENLEMES İ

Taslak, perakende satış yapan veya hizmet sunan işletmeler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımını zorunlu tutuyor. Buna karşılık, “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine” katılan işletmeler bu zorunluluğun dışında bırakılıyor. Ayrıca başkasına ait cihaz ya da mobil ödeme sistemlerinin kullanımı yasaklanırken; Türkiye genelinde en az 30 bayisi bulunan bayilik yapılarına, kendi sistemlerini anlaşmalı diğer işletmelere kullandırabilmesi için istisna tanınıyor. Taslakta e-ticaret yapanların sanal POS cihazı kullanmasına da izin veriliyor.

POS CİHAZLARINA DENETİM VE Y ÜKÜMLÜLÜK

Taslak düzenleme, POS cihazlarının amacı dışında kullanımına ilişkin bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcılarına denetim sorumluluğu getiriyor. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde cezai yaptırımlar uygulanacak. Uyum süresi, yürürlük tarihini izleyen ayın sonu olarak belirlenirken; yürürlük tarihi taslağın yayımlanmasını takip eden beşinci ayın başı olarak öngörüldü. Bu çerçevede işletmelere yaklaşık altı aylık bir geçiş süresi tanınmış oluyor.

D ÜZENLEMEN İN AMACI

GİB, duyurusunda tebliğ taslağının amacını; “Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin satış hasılatlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi ile mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında fatura veya fatura yerine geçen belgelerin tam ve doğru bir şekilde düzenlenmesini sağlamak” şeklinde açıkladı.