Genç çalışanlar için kritik soru: 18 yaşından önce sigortalı olanlar erken emekli olabilir mi?

İş mevzuatına göre, 18 yaşından önce sigortalı olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Ancak bu süreler için ödenen primler, prim ödeme gün sayısına dahil ediliyor.

HER YAŞ İÇİN İŞLEMLER AYNI MI? Sigorta giriş işlemleri İş Kanunu kapsamında yapılırken, 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak. 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar vermeyecek hafif işlerde çalışabilir. Bunun için 18 yaş altı çalışanın ailesi ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması şart.

ERKEN EMEKLİLİK SAĞLIYOR MU? Emeklilik maaşına hak kazanma koşulları, 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası sigortalılar için farklılık gösteriyor. 2008’den önce küçük yaşta sigortalı olanlar erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Günümüzde ise 18 yaş altı sigortalılık, prim avantajı sağlasa da erken emeklilik hakkı vermiyor. Meslek veya sanat okulunu bitirenler, mahkeme kararıyla yetişkin sayılanlar ve öğrenimleriyle ilgili görev yapanlar için 18 yaş şartı aranmaz.

ÖLÜM VE MALULLÜK AYLIKLARINI ETKİLİYOR MU? 18 yaş öncesi işe giriş süreleri, malullük ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınıyor.

KENDİ HESABINA ÇALIŞANLAR 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile kamu görevlisi statüsünde sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmayanlar sigortalı sayılmıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sigortalılık başlangıcında dikkate alınmıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ SINIRI 18 yaşından küçükler günde en fazla 7 saat, haftada 35 saat çalışabilir. Okula devam edenler için bu süre günde 2 saat, haftada 10 saat ile sınırlandırılmıştır. 15 yaşını dolduran çocuklar için haftalık çalışma süresi 40 saate kadar çıkabiliyor.