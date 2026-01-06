Genelge yayımlandı: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı resmiyet kazandı

Milyonlarca memur, memur emeklisi, özel sektör çalışanı ile bedelli askerlik yapacak olanlarla sözleşmeli personelleri ilgilendiren genelge bugün yayımlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2026-2027 memur maaş ve emekli aylık zammına ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aynı dönemi kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği 27 Ağustos 2025'te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kurul kararına göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapıldı paylaşılmıştı.

MEMUR ZAM ORANI

Memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak-Haziran 2026 dönemi için yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklenerek yılın ilk yarısında zam oranı 18,60 olarak hesaplanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerine hesaplanan yüzde 18,60'lık zam oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Memur ve memur emeklisinin seyyanen zam beklentisi de böylece sona erdi.

KAT SAYI BELİRLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,387871), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (22,722793), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,440141) olarak belirlendi.