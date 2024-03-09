Gıdaya ramazan zammı! İşte fiyatı en çok artan ürünler

Yayınlanma: 09.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:40

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) fırsatçılığa izin verilmemesi için her ramazan ayı öncesi yaptığı gibi üretici ve marketler arasındaki fiyat değişimlerini araştırdı. Buna göre markette 38, üreticide ise 27 üründe fiyat artışı yaşandı. En fazla artış 156.74 TL’den 462.38 TL’ye çıkarak yüzde 195 zamlanan kuru incirde yaşandı. İkinci ürün ise yüzde 171 ile zeytinyağı oldu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2007 yılından bu yana bu araştırmayı yaptıklarını belirterek amaçlarının ramazan öncesi fırsatçılığa izin verilmemesi olduğunu belirtti. Ramazan ayı boyunca da üretici ve market fiyatlarını takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirten Bayraktar, hükümeti fırsatçılara izin verilmemesi için denetimlerin artırılması, tüketiciyi ise marketler arasındaki fark nedeniyle alışverişe çıkmadan önce araştırma yapması konusunda uyardı.

Şemsi Bayraktar şu bilgileri verdi: 4 Markette en fazla fiyat artışı yüzde 195 ile kuru incirde görüldü. Onu yüzde 171 buçuk ile zeytinyağı, yüzde 149.3 ile kuru kayısı, yüzde 148.2 ile sivribiber izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 242.2 ile zeytinyağında yaşandı. 4 Geçen yıl ramazan öncesine göre dana karkasın fiyatı yüzde 83, kuzu karkasın fiyatı yüzde 139 artarken marketlerde dana kuşbaşı fiyatı yüzde 94, kuzu kuşbaşı fiyatı yüzde 127 buçuk oranında arttı.

4 Arzın talebi karşılamadığı bir piyasada yukarı yönlü fiyat hareketlerinin oluşması muhtemeldir. Ancak bu durum piyasada spekülatif hareketlere meydan veriyor. 4 Enflasyon son iki yıldır ülkemizin en önemli gündem maddesidir. En çok tartışılan konuların başında da markette gıda ürünlerinde yaşanan aşırı fiyat artışları geliyor.

4 Piyasadaki fiyatların kontrol altına alınması ve tüketicilerin artan fiyatlar karşısında korunması adına gıda ürünlerinde tavan fiyat uygulaması bir an önce hayata geçirilmelidir.