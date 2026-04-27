Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2026’da Akbank’a üç büyük bölgesel ödül

Akbank, sürdürülebilir finansmanı gelecek vizyonunun merkezine yerleştiren yaklaşımıyla uluslararası arenada bir kez daha ses getiren bir başarıya imza attı. Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2026 kapsamında Akbank, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde üç önemli kategoride ‘En İyi Banka’ seçildi.

Banka; pozitif etki odaklı tabana yaygın ve terzi usulü sürdürülebilir finansman çözümleri; şeffaflık ve hesap verilebilirlik çalışmaları ve sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları ile ‘Etki Odaklı Yatırım Çözümünde’, ‘Sürdürülebilirlik Şeffaflığında’ ve ‘Sosyal Bonolarda’ Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası ödüllerine layık görüldü. Bu üçlü başarı, Akbank’ın sürdürülebilir finansmanda bölgesel bir referans haline geldiğini gösterirken; bankanın uzun vadeli değer yaratma vizyonunu uluslararası platformda bir kez daha tescillemiş oldu.

'DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTEREN GÜÇLÜ BİR TEYİT'

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları paylaştı:

Sürdürülebilir finansman bizim için geçici bir gündem maddesi olmaktan öte; iş modelimizin ve değer üretme anlayışımızın temeli konumunda. Finansal performansla çevresel ve sosyal etkiyi aynı denklemde ele alıyor, geleceğin ekonomisini bugünden inşa ediyoruz. Orta ve Doğu Avrupa’da üç ayrı kategoride ‘En İyi Banka’ seçilmek, doğru yönde ilerlediğimizi gösteren güçlü bir teyit. Önümüzdeki dönemde de şeffaflıkta referans noktası olmayı, sosyal etkiyi büyütmeyi ve finansmanı pozitif dönüşüm için harekete geçirmeyi sürdüreceğiz

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞEFFAFLIĞINDA ORTA VE DOĞU AVRUPA’NIN EN İYİSİ'

Akbank, pozitif etki odaklı sürdürülebilir finansman çözümleriyle yalnızca finansal getiri üretmeyi hedefleyen bir yaklaşımın ötesine geçiyor. Sürdürülebilir Finansman modelleriyle çevresel ve sosyal fayda yaratan, bu faydayı ölçen, raporlayan ve sürekli geliştiren bütüncül finansman modeli sayesinde, yatırımcıları ve müşterileri için uzun vadeli değer yaratıyor.

Etki odaklı yatırım çözümlerindeki bu liderlik, bankanın sürdürülebilirliği stratejik bir yönetişim anlayışı olarak ele aldığının güçlü bir göstergesi niteliğinde. Öte yandan, Akbank’ın sürdürülebilir finansmandaki tabana yaygın, çeşitli ve terzi usulü çözümleri; güçlü raporlama altyapısı, hesap verebilirlik yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu şeffaflık uygulamalarıyla destekleniyor. Bu kapsamlı yaklaşım, bankayı Sürdürülebilirlik Şeffaflığında Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi konumuna taşıyor.

Bankanın sürdürülebilir dış borçlanma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği sosyal bono ihraçlarıysa, Akbank’ın sosyal etki yaratma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. Bölgesel ölçekte Sosyal Bonolarda En İyi Banka seçilmesi, bankanın küresel sermaye piyasalarındaki güvenilirliğini ve sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığını da ortaya koyuyor.