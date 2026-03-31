Goldman Sachs'tan altın tahmini: Fiyatlar sert yükselecek

Goldman Sachs analistleri, altının 2026 sonuna kadar ons başına 5.400 dolara ulaşabileceğini öngördü.

ALTINDA “AŞIRI SATIM” VURGUSU

Bankanın araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük seviyede olması ve piyasaların tarihsel dönemlere kıyasla daha şahin bir politika şokunu fiyatlaması nedeniyle altının aşırı satılmış göründüğü belirtildi.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ekonomistleri, 2026 yılında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, bu indirimin altın fiyatlarına ons başına yaklaşık 120 dolar ek katkı sağlayacağını hesaplıyor.

MERKEZ BANKASI TALEBİ DESTEKLİYOR

Orta vadede merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Goldman Sachs, merkez bankası alımlarının yeniden hızlanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

SPOT ALTINDA SON DURUM

Spot altın, bu sabah düne göre yüzde 1’in üzerinde artışla 4.560,43 dolar seviyesinden işlem görüyor.