Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (3 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:10

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:19

Altın ABD'de ekonomik verilerin kötüleşmesi, borç tavanı sorunuyla oluşan temerrüt endişeleriyle salı günü yüzde 1,7 yükselmesinin ardından yatay seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların dikkati ise Fed'in faiz kararında olacak.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,77 artışla 1.262 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.400 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün 2.016 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 2.017 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşıldığını ifade eden analistler, para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.010 ve 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.